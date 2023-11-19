Вместе с DOROFEEVA и Jamala: близнецы из дуэта Bloom Twins записали подкаст для BBC

Bloom Twins стали первыми украинскими артистками-интервьюерками подкаста Music Life от BBC. Так, на днях вместе с коллегами Надеждой Дорофеевой и Джамалой они поговорили об украинской идентичности и художественной эволюции после начала войны.

Интересно, что подкаст выходит на английском языке. Певицы признались, что это был необычный и интересный опыт, передает 24 Канал.

Не упустите "Мисс Вселенная-2023": кто стал триумфатором самого престижного конкурса красоты

Bloom Twins записали подкаст для BBC

В эпизоде слушатели получили возможность больше погрузиться в вопрос украинской идентичности. Так, Bloom Twins, Дорофеева и Джамала поделились мыслями о музыке. К тому же, они дали советы по развитию карьеры исполнителям.

Для нас это был отличный экспириенс, поскольку мы привыкли давать интервью, а не наоборот. Вместе с DOROFEEVA и Jamala мы собрались в сильный круг представителей музыкальной культуры Украины и пообщались о том, что нас объединяет и идентифицирует в мире,

– отметили артистки.

Bloom Twins: что известно о группе

Дуэт Анны и Сони, известный как группа Bloom Twins, родом из Броваров, сейчас работает в Лондоне. Туда они попали еще в 2014 году, когда им было всего пятнадцать. Девушки обрели популярность уже через три года.

В Украине группа впервые с сольным концертом выступила в 2016 году.

С началом полномасштабного вторжения певицы активно помогают украинцам.

Кроме музыкальных талантов, следует отметить, что Анна и Соня заключили контракт с известным модельным агентством, что позволило им участвовать в различных модных показах.