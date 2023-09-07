В начале звучат слова Путина: группа Bloom Twins посвятила украинцам новый клип
Источник:Bloom Twins
Британский дуэт Bloom Twins представил новый трек Drunk & Loud, который посвятил украинцам. В видео близнецы предстали в роли двух украинских девушек, противостоящих банде российских бандитов.
Клип был снят в культовом лондонском боксерском зале Rapton. Напомним, что солистки британской группы – украинки Аня и Соня Куприенко.
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В прошлом месяце группа Bloom Twins выпустила новый трек Drunk & Loud, написанный в соавторстве и спродюсированный Сэмом Гаррисом из X Ambassadors. Эта песня – гимн для тех, кто готов противостоять и бороться, показывая силу, стойкость и отвагу, отстаивая свою свободу.
В клипе говорится о теме войны в Украине, а близнецы Анна и София взяли на себя роли двух бесстрашных украинских девушек, которые противостоят русской банде.
Видео Bloom Twins посвятили долгожданному контрнаступлению ВСУ в войне с Россией. Интересно, что в начале видео вспоминаются слова российского диктатора: "Нравится, не нравится - терпи моя красавица", а уже в конце ролика главного бандита повесили.
Bloom Twins – Drunk & Loud: смотрите видео онлайн
Поклонники группы были поражены новой песней. Они выразили свое восхищение в комментариях:
- “Девочки, это кайф! Очень хорошие! Скорее бы их всех отхлестать! Песня/клип – огонь!”
- “Это поджог. Финал особенно великолепен”.
- “Во время и после просмотра прямо топовые ощущения внутри. Девушки, вы круты!”
- “Спасибо, девочки! Долго вас не было слышно, но когда вернулись, то видно, что не спали!”
- “Без преувеличений это одна из самых крутых проукраинских видеоработ, которые выходили в последнее время. Браво всем причастным, это разрыв! Слава Украине!"
Для съемок клипа девушки более 100 часов учились с известными профессиональными каскадерами.
Что известно о солистках Bloom Twins из Украины
- Солистки группы Bloom Twins – Анна и Соня – родом из Броваров. Пятнадцатилетние девушки в 2014 году приехали в Лондон и уже через три года стали популярными.
- Впервые в 2016 году группа Bloom Twins выступила с сольным концертом в Украине. Через год артистки снова посетили Киев. Об украинской аудитории Аня и Соня говорят с увлечением и ностальгией.
- С началом полномасштабного вторжения певицы много помогают украинцам, в частности, собирают средства. «Все остановилось, как только началась война. Все, что мы делаем сейчас об Украине», – говорили они в прошлом году.
- Добавим, что Анна и Соня занимаются не только музыкой. После приезда в Англию украинки подписали контракт с модельным агентством, поэтому они часто участвуют в модных показах.