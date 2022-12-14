Блогерку-миллионницу Таню Парфильеву обворовали в 5-звездочном отеле Турции

Украинская блоггерша Таня Парфильева поделилась в инстаграмме, которая поселилась в дорогой гостинице города Бурсы в Турции и сразу попала в происшествие. Обручальные кольца, которые она с мужем оставила в ванной, украли, а идти навстречу или компенсировать стоимость им отказали.

Блоггерша, у которой 1,6 миллиона подписчиков в инстаграмме, поделилась, что остановилась в престижном отеле сети Hilton. В Турцию она прилетела с мужем на швейное производство. Сначала их заселили в номер, где, по словам Тани, пахло папиросами, после чего она попросила другую комнату у менеджеров. Между этим она побывала в ванной комнате, где случайно забыла два своих кольца – обручальное кольцо и кольцо, а также кольцо мужчины.

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Она пришла в себя за украшения, когда уже была в ресторане. Но когда обратилась с вопросом в администрацию гостиницы, ей сказали, что ничего ценного она в номере не оставляла.

Когда мы вернулись, персонал сказал, что ничего не обнаружили. Мы общались с персоналом четыре часа, даже полиция приехала, но гостиница отказалась проверить вещи персонала, который был в номере сразу после нас. Администрация гостиницы отказалась нам помочь и сказала, что, возможно, мы сами спрятали эти кольца,

– поделилась расстроенная блоггерша.

Женщина подозревает, что это сделал убиравший тогда номер мужчина, но полиция не вмешалась в конфликт, как и персонал гостиницы.

"Это ненормально, что ты боишься оставить свои вещи в номере отеля. Ненормально ставить своих сотрудников в приоритет над клиентами. Это ненормально, когда ты звонишь в полицию, офицеры приветствуют руководителей отеля объятиями, демонстрируют им свою лояльность и безразличие к жертве, они ничего не могут сделать..." – добавила Татьяна.

Она говорит, что стоимость колец была немалая, но ей не столько важно, сколько они стоили, как воспоминания, связанные с ними. Впоследствии Парфильева добавила, что в главном центре Hilton в США уже знают о ситуации и она сейчас "в максимальном приоритете". Однако Таня понимает, что ее кольца уже где-то в местном ломбарде. А пока разрешается этот инцидент, супругам предложили от отеля скидку на проживание и услуги SPA, на что пара отказалась.



Таню Парфильеву обворовали в отеле сети Hilton в Турции / Фото с инстаграм-сторис

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