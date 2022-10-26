Блоггерка Саша Бо в очередной раз легла под нож хирурга: неожиданная реакция сети

Украинская блоггерка Саша Бо недавно вернулась из Италии. Девушка отмечала, что едет в рабочую поездку, однако, как оказалось, делала пластическую операцию, чтобы исправить форму верхней губы.

Блогерша никогда не скрывала, что увеличивала губы с помощью инъекций красоты. Недавно она полностью растворила верхнюю губу коллагенозой и гиалуронидазой, чтобы "больше никогда не надувать ее филлером".

Смотрите также Кэти Перри испугала фанов во время концерта: у звезды не открывался глаз

Однако уже через несколько недель сообщила о новых изменениях во внешности. Ради этого Саша ездила в Италию и еще раз легла под нож пластического хирурга.

Саша Бо сделала еще одну пластическую операцию

Блогерша отважилась на булхорн – пластическую операцию, которую делают, чтобы исправить форму верхней губы. С помощью этого хирургического вмешательства сокращают слишком большое расстояние между носом и верхней губой, делая ее больше.

Эту операцию девушке провели в Италии. Подписчики даже не догадывались о вмешательстве, пока блоггерка сама не рассказала об этом. Швы Саши снимали уже по возвращении домой. Это сделал ее муж Платон, по образованию стоматолог.

Саша Бо рассказала об операции / Скриншоты инстаграм-сторис блоггерки

Отметим, что недавно Саша Бо жаловалась на негативные последствия уколов красоты. Она заметила фиброз и комочки на губах, возникшие после увеличения.

Реакция сети

В большинстве своем пользователи сети негативно относятся к пластическим операциям, критикуют звезд, которые решаются на такие шаги. Однако в этот раз Сашу Бо засыпали комплиментами. Блогерша призналась, что действительно не принимает свою верхнюю губу, из-за чего решила изменить ее, и подписчики отнеслись с пониманием.

"Ты помолодела!"

"Идеальные черты лица! Самое главное – нравиться самой себе! А ты с этим справилась на отлично!"

"Очень похожа на Анджелину Джоли! Только наша, украинская и еще совсем юная!"

"Вообще законно быть такой красивой?"

"Очень аккуратно и красиво!"

Пластические операции Саши Бо

В октябре прошлого года блоггерка призналась, что сделала операцию по увеличению груди. Тогда Сашу оперировал известный пластический хирург и бывший муж Славы Каминской – Эдгар Каминский. Теперь объем бюста блоггерки – 86 сантиметров.

До этого она решилась еще на несколько операций: