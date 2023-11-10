Под российскую попсу: блоггер проехалась по площади Рынок во Львове без пропуска

На днях украинская блоггерша Анна (Вика) Краснова, известная в инстаграмме под псевдонимом Devil, приехала во Львов. Впрочем, без скандальных инцидентов не обошлось. Так, девушка проехалась по площади Рынок, что во Львове, без соответствующего пропуска.

Кроме того, в машине она слушала русскую песню певицы-предательницы. Интересно, что это уже не первый случай, когда блоггер попадает в неприятности, передает 24 Канал.

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Блоггер проехалась по площади Рынок без пропуска

В этот момент в машине играла песня украинской певицы Анны Асти, которая предала страну и получила российское гражданство.

Я вместо Асти приехала здесь концерты давать,

– сказала в видео Краснова.

К тому же она иронически подписала свою инстаграмм-сторис "Что здесь по пропускам".

Блоггер без пропуска проехала по площади Рынок под русскую музыку: смотрите видео онлайн

Впоследствии руководитель департамента мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило сообщил, что инцидент произошел еще 7 ноября.

"Автомобиль заехал на территорию стоянки ресторана Fashion Club и около 16:00 часов выехал через ул. Театральную. Далее водитель должен был выехать из пешеходной зоны, повернув направо в направлении пр.Свободы. Вместо этого грубо нарушил правила дорожного движения, сознательно проигнорировал запрет поворота, демонстративно опустила боковое окно, включила громче русскую попсу и проехала через площадь Рынок", – рассказал руководитель.

Он также отметил, что город не выдавал девушке пропуск.

"Она нарушила правила дорожного движения. За это, надеюсь, будет наказана. Все видеофакты с зафиксированными номерными знаками уже передаем в полицию", — добавил Олег Забарило.

Кроме того, известно, что автомобиль, в котором сняли видео, уже уехал из города. В то же время Анна Краснова сейчас публикует сторисс из загородного комплекса Emily Resort.

Это уже не первый скандал

В январе 2016 года в столице патрульные задержали блоггера за управлением Range Rover в нетрезвом состоянии. Впоследствии Печерский районный суд Киева закрыл дело из-за того, что Краснова заявила, что на самом деле не была за рулем автомобиля, а позировала возле него для фотографий.

Стоит отметить, что на момент совершения правонарушения у девушки не было водительских прав, поскольку она получила их только 7 июня 2016 года.