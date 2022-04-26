Благотворительный концерт "Океана Эльзы" в метро: сколько средств удалось собрать для детей
Источник:инстаграмм Океана Эльзы
Группа "Океан Эльзы" отыграла благотворительный концерт "І все буде добре" на "Золотых воротах" в Киеве. В рамках этого выступления удалось собрать более 8 миллионов гривен для детей, пострадавших во время войны.
Об этом группа сообщила на официальной странице в инстаграмме. Трансляцию концерта показали в Пасху. Выступление было показано не только на украинских, но и на международных каналах.
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Сколько средств "Океан Эльзы" собрал для детей
По состоянию на утро 26 апреля удалось собрать 8 257 620 гривен . Из них 500 тысяч гривен перечислила компания Киевстар, которая является соорганизатором мероприятия. Коллектив сообщил, что сбор средств для детей, пострадавших от жестокой войны, которую начала Россия, продолжается. К нему может приобщиться каждый желающий. Все детали можно найти на странице коллектива в инстаграмме.
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Что известно о концерте "І все буде добре"
- Съемки концерта проходили на станции метро "Золотые ворота". На них присутствовали волонтеры, медики, военные, сотрудники ГСЧС, Укрзализныци, Национальной полиции.
- Группа приготовила несколько сюрпризов. Святослав Вакарчук спел с 3-летним Лео – мальчиком, ставшим звездой интернета, исполнив знаменитую стрелковую песню "Ой у лузі червона калина".
- Также на сцену вышел военный Александр Свириденко, вместе с лидером коллектива спел "Еверест". Отметим, что Александр был участником "Голоса страны-12".
- "Океан Эльзы" представили песню "Місто Марії", которую посвятили защитникам Мариуполя.
Больше о песне здесь "Океан Эльзы" посвятил песню Мариуполю и бойцам "Азова": проникновенный трек к слезам
- Трансляция выступления за границей продолжается. Ее показывают более чем на 10 иностранных телеканалах.