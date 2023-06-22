Вы должны увидеть эти кадры: украинский фотограф организовал благотворительную выставку "Цветы войны"

В Киеве проходит благотворительная выставка украинского фотографа Эдуарда Крыжановского под названием "Цветы войны". Кадры точно не оставят вас безразличными, ведь были сделаны во время поездки на Бахмутское направление. Благодаря выставке фотограф хочет собрать миллион гривен для парамедыков, спасающих жизнь военных на передовой.

Напомним, что Эдуард Крыжановский – бывший журналист 24 Канала. Уже много лет он работает фотографом и подготовил собственную выставку кадров с передовой.

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Все желающие могут увидеть особые фотографии украинского фотографа Эдуарда Крыжановского, созданные во время рабочей поездки на Бахмутское направление. В частности, ему удалось зафиксировать работу украинских артиллеристов.

Где можно посетить выставку

Официальное открытие выставки "Цветы войны" состоится 22 июня в 18:30 в пространстве "Peremoga" (г. Киев, ул. Ярославов Вал, 15, этаж 5), вход бесплатный по предварительной регистрации. продлится выставка до 6 июля.

Работы фотографа поражают своим уникальным видением, которое вызывает ассоциации с той стороной войны, отражающей нашу мощь, силу и рвение. "Наша борьба продолжается, мы должны об этом напоминать себе, объединяться и помогать войску, вдохновляясь его несгибаемостью и величием", – считает Крыжановский.

На события и весь период выставки у всех желающих будет возможность купить открытки за донат, оригиналы фотографии в разных форматах или поддержать сбор любой суммой.

Миссия фотовыставки – большой сбор для парамедикинь – участниц движения VETERANKA, спасающих жизнь на передовой. Цель – 1 миллион гривен (на авто для эвакуации, бус для медиков и 300 сертифицированных турникетов САТ).

Также в рамках выставки 30 июня состоится благотворительный "Цветущий стендап" с любимыми звездами юмора.

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Напомним, что Эдуард Крыжановский в 2014 году активно освещал события во время революции достоинства и фиксировал расстрелы на Майдане. С начала полномасштабного вторжения Эдуард присоединился к проекту "Ukrainian Witness", где снимает военные действия и преступления России. В частности, он стал одним из первых фотографов, снявших разрушенную "Мечту".

Кроме того, фотографии Эдуарда Крыжановского представлены на международных выставках и аукционах – США, Чехии, Великобритании, Новой Зеландии, Польше, Люксембурге. Эдуард – официальный фотограф в Министерстве иностранных дел.