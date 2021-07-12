Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян отправилась на отдых в Палм-Спрингс. Там она устроила небольшую фотосессию, чтобы похвастаться безупречными формами.

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Горячие фото Ким Кардашян

Американская знаменитость позировала перед камерой на фоне невероятных пейзажей. Она примерила крошечный купальник фиолетового цвета на тонких бретелях. Бикини удачно подчеркнуло пышные бедра Ким Кардашян и ее тонкую талию.

Светская львица не дополняла образ аксессуарами, чтобы сакцентировать на роскошном теле. Слегка влажные волосы она собрала в пышный высокий хвост. Сестры Кардашян все чаще позируют без макияжа, поэтому и на этом фото Ким предстала без косметики.

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Пикантные фотографии Ким Кардашян завели сеть. Серия кадров набрала более 6 миллионов лайков и множество комментариев с комплиментами: