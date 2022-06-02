Билли Айлиш поцеловала украинский флаг на своем концерте: как этому помогла Jerry Heil

Через 3 месяца после начала полномасштабного вторжения России иностранные звезды не перестают выражать свою поддержку Украине. 1 июня состоялся концерт Билли Айлиш в городе Бонн (Германия), где она подняла украинский флаг.

После большого благотворительного телемарафона Save Ukraine – #StopWar в Берлине, украинская певица Jerry Heil отправилась в Бонн. Она взяла билет во вторую фан-зону, но смогла пролезть в первую, и благодаря пониманию зрителей смогла пройти до сцены. Она хотела передать Билли Айлиш украинский флаг, который предварительно подписала для нее: "Спасибо за твою силу! Украина. Билли".

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Фанаты Билли Айлиш помогли бросить на сцену украинский флаг от Jerry, и та его подняла. Звезда гордо раскрыла его и поцеловала перед тысячами зрителей. Jerry Heil не могла сдержать эмоций и воскликнула: "Слава Украине". Поклонники громко отреагировали в зале на украинское знамя и поддержали аплодисментами.

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Реакция сети

Подписчики Jerry Heil продолжают благодарить ее за такой поступок и настойчивость, которую она приложила в этом деле. Они благодарны, что та напомнила всем, что Украина нуждается во всем мире.

"Она!!! Ты великая молодец. Гордость! Прославляй нашу мамочку на весь мир!";

"Горжусь!";

"Ты самая лучшая";

"Какие же мы все крутые!!!! Народ, мы победим!";

"Спасибо Джерри!! Спасибо Билли!!";

"Ты такая молодец!!! Я вместе с тобой плакала на видео. Спасибо тебе, ты невероятная!!!";

"Ты очень крута! Рад быть вместе с тобой украинцами";

"Она, ты просто космос";

"Она! Самая лучшая".

Как раньше Билли Айлиш поддерживала Украину

С первых недель российского вторжения Билли стояла на защите Украины. 9 апреля в сети состоялся митинг "Встань за Украину", к которому онлайн присоединились Билли Айлиш с братом Финнеасом О'Коннеллом, Мадонна, Хью Джекман, Элтон Джон, Крис Рок и другие.

Билли сказала: "Нам очень жаль, что мы не можем быть там сегодня вечером, но мы все же хотели предложить всю нашу любовь и поддержку всем выступающим и самое главное выразить поддержку и солидарность миллионам людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и бросить все".

Финнеас добавил: "Благотворительные организации, оказывающие гуманитарную помощь, выполняют жизненно важную работу, поэтому мы хотим поблагодарить их и за то, что вы делаете все возможное".



Билли Айлиш обращалась к украинцам на концерте в Бирмингеме / Фото Metro

В частности, сестра с братом посвятили Украине свою песню "Your Power" из своего последнего альбома. Это одна из любимых песен Билли Айлиш.

Мы выполним "Your Power" как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрит это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину,

– говорила Билли.