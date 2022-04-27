"Безголовая дружба": Осадчая предложила отдать России другой вариант монумента дружбы народов

В Киеве демонтировали монумент, что символизировало ""дружбу" Украины и России. На это отреагировала Катя Осадчая.

Вечером 26 апреля в Киеве был демонтирован памятник, находившийся под Аркой "дружбы народов". Во время работы у одной из скульптур (а именно русского рабочего) символически оторвалась голова.

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Катя Осадчая отреагировала на демонтирование

Как и большинство пользователей сети, телеведущую порадовало, что памятника так называемой "дружбы народов" теперь нет. Она в шутку посоветовала передать России другой вариант такого монумента – где украинский работник держит главу российского.

Символично… Предлагаю передать России вариант монумента из фото,

– написала Катя Осадчая.



В Киеве демонтировали скульптуры, символизировавшие "дружбу народов" / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Юрий Горбунов поддержал жену: "Конец памятнику так называемой дружбы! Потому что дружбы никогда не было! Она всегда была безголова!".



В Киеве демонтировали скульптуры, символизировавшие "дружбу народов" / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Какой Арка будет теперь