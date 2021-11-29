"Без позиции – ты никто": что говорят о "голодной тусе" блогеры "Доберманко", Сливка и другие

Владимир Андреев, который годами создает в сети остросоциальные стихи и видео и является любимцем многих львовян, а также автор книг Юлия Сливка и юрист и блогер Роман Салабай негативно отреагировали на скандал с блогерами. Известно, что Черновицкий шоумен Александр Залиско устроил шумное день рождения в день памяти жертв Голодомора.

Пышное празднование дня рождения 29-летнего Александра Залиско состоялось 27 ноября – в день памяти жертв Голодомора. Несмотря на то, что памятная дата меняется (каждый год это каждая четвертая суббота ноября), Залиско не счел нужным перенести свое празднование на день позже или просто в другой день. А после критики людей он и его коллеги обвинили всех в ответ, что люди лицемерят, когда такое говорят.

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По их мнению, "зажечь свечу в сторис", а потом пойти гулять в бар – это не лучше, чем сделал он. Правда, сам Залиско или его друзья так и не зажгли свечи в сторисах, ведь они всегда снимают каждый свой шаг, и никто из блогеров в течение дня не обмолвился ни словом о траурном дне перед празднованием.

Реакция блогеров

Юлия Сливка

Одной из первых на ситуацию отреагировала львовская автор Юлия Сливка. По образованию она филолог и в своем скромном (10 тысяч подписчиков), но мощном блоге в то же время она освещает темы украинского языка, идентичности, рассказывает о собственных традициях и в целом украинских. После скандального праздника Залиско во Львовском Доме ученых она написала гневную публикацию, где ее поддержали тысячи людей, но "виновники праздника" вместо этого заблокировали ее на своих страницах.

Текст публикации Юлии Сливки:

Расставим акценты. Лидеры мнений очень мало говорили о Голодоморе (шок). Я бы не писала это, если бы они еще и не транслировали развлечения в день скорби.

Кажется, вы не понимаете, о чем говорится. Бл**ь! Вы могли просто не родиться. Не было бы развлечений! Нас с вами могло не быть. Истребляли нацию! Замучили 4 миллиона нас. Нас! Среди этих людей были ваши предки. Поищите в книге свою фамилию. Вы найдете детей одного года, семи, пятидесяти, девяноста лет, беременных женщин. Люди ели друг друга. Люди варили своих детей, потому что сходили с ума от голодовки. Скажите, Вы тоже сошли с ума?!

Вы называете себя инфлюенсерами, амбассадорами, трендсеттерами, но какие тренды вы задаете?! Какие ценности вы транслируете?! Это всего лишь look на день?

Вы ничего не стоите. Черт побери. Как жаль. Вы ничего не стоите. А за вами и миллионы.

Жаль, что никто не несет ответственности за то, что он транслирует. За похожий контент я предусматривала бы криминальную.

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Вы либо не признаете этот геноцид, либо не являетесь частью этого народа. Иначе как национальная память может иметь такую низкую цену?! Вы либо политически предвзяты, либо интеллектуально ограничены. Высшая мера цинизма – не просто делать вид, что этого не было, а танцевать в день памяти.

Дикий стыд. Мы живем в параллельной реальности. Надеюсь, это сообщение станет хорошей возможностью не просто возненавидеть меня всем причастным, но и пересмотреть отношение к контенту, хотя бы тайком. А нам – посмотреть, на кого мы подписаны. Вы являетесь тем, за кем вы следите. Не будьте дном.



День памяти жертв Голодомора / Фото из инстаграма Юлии Сливки

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Владимир Андреев, "Доберманко"

Еще один львовский блогер Владимир, который много лет публикует в сети саркастические видео и стихи на фоне различных политических и бытовых ситуаций, происходящих в Украине, тоже прокомментировал скандал. По его мнению, явления "инфлюенсер" в Украине не может быть, ведь у нас блогеры способны лишь рекламировать шампуни, а не проповедовать важные ценности.

Если ты назвался блогером, лидером мнений, сделай так, чтобы эти мысли были адекватными. Кто из этих чрезвычайно популярных существ освещал вопрос над Стерненко, Андреем Riffmaster Антоненко, ситуацию на Востоке, максимально поощряет людей вакцинироваться? А никто. А знаете почему? Потому что это все должно быть "внебрачно". Потому что если начать об этом говорить, люди отпишутся, а рекламодатели не дадут деньги на розыгрыш павербанка. "Мы такие чуваки без позиции". А без позиции – ты никто,

– заявил Андреев.

Владимир убежден, что такой праздник, как у Залиско, мог быть спокойно перенесен на другой день или отмечен с меньшим масштабом. Он не понимает, как можно называть себя лидером мнений, когда человек делает такие аморальные поступки и тем самым дает пример подрастающей молодежи, которая за ним следит в сети.

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Роман Салабай

О ситуации высказался другой львовский блогер и юрист Роман Салабай. Он – бывший муж другой блогерши Милы Бараевой, которая тоже себя относит к блогерам-миллионникам. Мужчина резко осудил праздник с участием его бывших друзей и сам постарается выяснить ситуацию, кто разрешил проводить такой праздник в Доме ученых. Что интересно, Игорь Залиско и его друзья будто убеждены, что именно Роман "натравил" СМИ и подписчиков на них, чтобы быть лучшим в глазах пользователей на их фоне, и таким образом собрать себе электорат на будущее. Ведь Роман шутливо себя называет "будущим мэром Львова".

Текст публикации Романа Салабая:

"Пока все молчат, я скажу. Ну что ж, друзья, помаленьку переходим границу допустимого! И я пишу об этом, чтобы оставить фокус на этой теме – потому что мне не все равно. И если я буду единственный, кто об этом скажет здесь – то это уже не мало.

Почтить память жертв Голодоморов – это не право, а святая обязанность каждого украинца. Каждого. Украинца! Те боль и ужас, которые пережили наши предки, мы не имеем права забыть. Никогда. Более того, должны передать следующим поколениям всю правду. Никогда не забуду, как бабушка почитала хлеб и со слезами на глазах вспоминала те времена. Голодомор – это самая большая трагедия украинской нации.

Но не все такого же мнения! Эта ситуация еще хуже чем с владелицей Yaro, потому что "топовые блогеры" миллионники топчут память о трагических событиях своими тусами именно в день памяти, который признан государством и всем миром, как День траура! И говорят, что это уже не впервые. В прошлом году ситуация была похожей...

В день памяти жертв Голодоморов такое поведение не допустимо! Ни при каких обстоятельствах. Это как уничижительный плевок в душу целому народу. Знаете, признаком здорового общества является его реакция на недопустимое поведение, которое влияет на основы этических норм в этом обществе. Там, где есть мораль, четко разграничены понятия добра и зла, можно и не можно.

Есть законодательное определение об общественной морали, которое мне отзывается. "Общественная мораль – система нравственных норм, правил поведения, сложившихся в обществе на основе традиционных духовных и культурных ценностей, представлений о добре, чести, достоинстве, общественном долге, совести, справедливости". Мы же не терпим домашнее насилие, жестокое обращение с животными, преступность, надругательство над государственными символами, то почему должны закрывать глаза на это?"



Роман Салабай прокомментировал ситуацию с блогерами / Фото с инстаграма юриста

Циничный праздник блогера в день памяти жертв Голодомора: Видео 24 канала