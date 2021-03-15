В субботу, 13 марта, Кейт Миддлтон заметили в районе Клапем в юго-западной части Лондона. Там происходило прощание с 33-летней Сарой Эверарди, которую нашли мертвой после похищения. Герцогиня Кембриджская решила лично почтить память погибшей и появилась на массовом мероприятии без охраны и репортеров.

Кейт Миддлтон во второй раз после сенсационного интервью Меган Маркл и принца Гарри появилась на публике. Если во время первого появления с принцем Уильямом в одной из школ Лондона ее сопровождали охранники и фотографы, то второй выход был тайным. Вместе с сотнями британцев она посетила мемориал в честь трагически погибшей Сары Эверарди.

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Тайный выход Кейт Миддлтон

13 марта в районе Клапем состоялось чествование памяти 33-летней Сары Эверарди, которая пропала без вести по дороге домой и была найдена мертвой через несколько дней. В парке, неподалеку от того места, где ее похитили, люди оставляли цветы, чтобы отдать должное Саре и всем женщинам, которые пострадали от насилия и погибли. В толпе заметили и Кейт Миддлтон. Она возложила к мемориалу цветы – скромный букет нарциссов, собранных в садах Кенсингтонского дворца.

На массовом мероприятии в Лондоне герцогиня Кембриджская появилась в широкой куртке цвета хаки, черных брюках скинни, высоких ботинках и без макияжа. Поэтому узнать ее было трудно, а выход в свет так и остался бы тайным, если бы не видео очевидцев. Как пояснили источнику представители Кенсингтонского дворца, Кейт Миддлтон задела история Сары Эверард, ведь до женитьбы на королевском наследнике ей также приходилось выходить в город ночью.

Герцогиня хотела отдать должное Саре и ее семье. Она помнит, как было гулять ночью по Лондону до того, как вышла замуж,

– говорится в сообщении дворца.

Another video of the private visit by the Duchess of Cambridge to lay flowers and pay her respects to #SarahEverard on Clapham Common, London

by @SkyTNewton pic.twitter.com/YDdsUgUJMX — Chris Ship (@chrisshipitv) March 13, 2021

According to @Frankie_Mack - Kate visited Clapham Common today to lay flowers at one of the vigil sites for #SarahEverard pic.twitter.com/pWR7uco8ID — Chris Ship (@chrisshipitv) March 13, 2021

Появление Кейт Миддлтон на прощании с Сарой Эверарди британцы восприняли хорошо, а десятки пользователей твиттера назвали это "хорошим ходом", учитывая хаос, в котором оказалась королевская семью после интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри. Добавим, для первого выхода после откровенных признаний супругов Кейт Миддлтон выбрала изящный образ – розовое пальто, которое сочетала с кофтой и черными брюками в стиле клеш.