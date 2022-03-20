БЕZ ОБМЕЖЕНЬ спели в киевском метро: "Благодарны нашим защитникам"

Украинский коллектив БЕZ ОБМЕЖЕНЬ спел в киевском метро для людей, скрывающихся там от взрывов. Сергей Танчинец вживую исполнил песню "Вільні люди".

Рокеры устроили акустический концерт прямо посреди платформы станции "Дорогожичи". Они спели для тех, кто много времени проводит в метрополитене, скрываясь от обстрелов со стороны оккупантов.

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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выступили в киевском метро

Сергей Танчинец и ударник группы – Алексей Бережной сыграли на гитарах и спели мотивационный трек "Вільні люди". Напомним, в начале войны коллектив выпустил новый клип на эту песню, в котором собрал кадры войны и мечты о мирном будущем.

Благодарим наших защитников, что имеем такую ​​возможность. А также выражаем огромное спасибо работникам киевского метрополитена за то, что вы заботитесь о людях и оберегаете их,

– написали музыканты под видео.

Выступление БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в метро Киева: смотрите видео онлайн

Заметим, что во время войны в Украине артисты не прекращают презентовать новые песни. Они посвящены нашей стране и ее героям, которые каждый день отдают жизнь за свободное и мирное будущее. Какие песни музыканты выпустили в последние недели – узнайте по ссылке.