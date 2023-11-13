С верой в победу: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустили новый эмоциональный клип на песню "Кто я"
Источник:БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
С началом полномасштабного вторжения жизни украинцев разделились на "до" и "после". Некоторые вещи теперь имеют совсем иное значение и по-другому воспринимаются. Так, группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовала видеоработу на одни из самых популярных песен группы "Кто я".
Когда-то романтический и полный любви тексты сингла приобрел новое значение, которое соответствует реалиям, с которыми сегодня сталкиваются украинцы. Фаны подчеркнули, что теперь песня будто получила новое дыхание.
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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустили новый клип
На первых кадрах столица изображена как шумный и беззаботный город. Однако безжалостные обстрелы и разрушения изменяют ход событий. Так, в видео показаны страдания и глубокие трансформации, которые испытали украинцы на протяжении почти двух лет полномасштабного вторжения. В то же время, несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться, вера в будущее остается непоколебимой на протяжении всего клипа.
Это видео о том, как наша жизнь изменилась через секунды. Мы знаем, как было "до". У каждого из нас кипела своя жизнь: с мечтами и планами. И уже знаем, какая она – "после"… Жизнь изменилась навсегда. Но, несмотря ни на что, каждый на своем месте делает все, что от них зависит. И мы точно знаем, что после нашей победы, будет крепкое, свободное и независимое государство,
– отметили музыканты.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Кто я": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Фанам очень понравился новый клип.
- "Спасибо за новое дыхание замечательной песне";
- "Ваши песни вдохновляют меня жить, потому что я живу в оккупированном городе и вижу этих чудовищ, которые хотят сожрать и уничтожить нас";
- "Супер. Очень мощно и невероятно красиво";
- "Крутезный клип. Действительно, война разделила нашу жизнь на до и после";
- "Спасибо! Песня, как всегда, в самое сине-желтое сердечко";
- "Как всегда очень чувствительный и эмоциональный клип. Текст песни пробирает до мурашек. Актуальные и болезненные темы";
- "Без слез нельзя смотреть клип и слушать песню. Спасибо".