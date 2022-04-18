"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" дал концерт в разрушенном орками Ирпене, где выступал за месяц до войны
Источник:инстаграмм группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"
"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" даже во время войны продолжает творить и выступать. Правда, сейчас группа дает концерты не для фанов, а для военных, волонтеров и тех, к кому постучался "русский мир". 17 апреля Сергей Танчинец спел в разбомбленном Ирпене.
В Вербное воскресенье Сергей Танчинец с группой "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" приехал в Ирпень. Он выступил для военных, волонтеров и гражданских, которые постепенно возвращаются в изуродованные орками дома.
Напомним "Мали за честь": Злата Огневич и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили для военных
"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" дал концерт в разрушенном Ирпене
Именно здесь 15 января 2022 мы начали тур "Вільні Люди" и сыграли первый концерт. И уже сегодня, 17 апреля, мы снова имеем возможность сыграть в Ирпене! Нашем, украинском, Ирпене,
– подписал лидер группы Сергей Танчинец.
В профиле с 70-тысячной аудиторией певец опубликовал видео с отрывком песни "Буду з тобою". Судя по нему, группа сыграла на центральной площади уцелевшей во время оккупации россиянами города.
"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выступили в разрушенном Ирпене: видео
В сети Сергея Танчинца поблагодарили за то, что поддерживает боевой дух народа в столь сложное время:
- "Боже, вы нереальны! Я только недавно писала о людях, которые так морально поддерживают дух украинского народа. Спасибо вам! Вы настоящий пример";
- "Аж мурашки по коже и конечно слезы. Вы делаете большую работу – дарите людям надежду на светлое будущее";
- "Нет слов. Вы невероятны, ребята";
- "Спасибо, что дали ушам кайф, а души – отдохнуть";
- "Благодарю вас за вашу работу именно сейчас, в такое сложное время".
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