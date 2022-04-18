"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" дал концерт в разрушенном орками Ирпене, где выступал за месяц до войны

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" даже во время войны продолжает творить и выступать. Правда, сейчас группа дает концерты не для фанов, а для военных, волонтеров и тех, к кому постучался "русский мир". 17 апреля Сергей Танчинец спел в разбомбленном Ирпене.

В Вербное воскресенье Сергей Танчинец с группой "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" приехал в Ирпень. Он выступил для военных, волонтеров и гражданских, которые постепенно возвращаются в изуродованные орками дома.

Напомним "Мали за честь": Злата Огневич и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили для военных

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" дал концерт в разрушенном Ирпене

Именно здесь 15 января 2022 мы начали тур "Вільні Люди" и сыграли первый концерт. И уже сегодня, 17 апреля, мы снова имеем возможность сыграть в Ирпене! Нашем, украинском, Ирпене,

– подписал лидер группы Сергей Танчинец.

В профиле с 70-тысячной аудиторией певец опубликовал видео с отрывком песни "Буду з тобою". Судя по нему, группа сыграла на центральной площади уцелевшей во время оккупации россиянами города.

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выступили в разрушенном Ирпене: видео

В сети Сергея Танчинца поблагодарили за то, что поддерживает боевой дух народа в столь сложное время:

"Боже, вы нереальны! Я только недавно писала о людях, которые так морально поддерживают дух украинского народа. Спасибо вам! Вы настоящий пример";

"Аж мурашки по коже и конечно слезы. Вы делаете большую работу – дарите людям надежду на светлое будущее";

"Нет слов. Вы невероятны, ребята";

"Спасибо, что дали ушам кайф, а души – отдохнуть";

"Благодарю вас за вашу работу именно сейчас, в такое сложное время".

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