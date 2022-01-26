Без лишних слов, – София Стужук с любимым отдыхает в Риге

Блогерша и многодетная мамочка София Стужук закрутила роман с мужчиной, который живет в Риге. Теперь она часто бывает в Латвии и публикует в сети совместные фото и видео.

Слухи о романах с участником "Холостячки" Андреем Шатырко и блогером Игорем Пустовитом София Стужук редко комментировала, а теперь не скрывает своего счастья. Звездная мамочка призналась, что влюблена.

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София Стужук с новым бойфрендом

Новый избранник блогерши живет в Риге, поэтому она часто летает туда. Знаменитость поделилась, что приехала к любимому на 4 дня, а после этого вернется к детям. Имена и лицо мужчины София не рассекречивает, отмечает, что подписчики могут просто наблюдать за ее счастьем.

В Риге Стужук остановилась не дома у любимого, а в гостинице, что вызвало много вопросов у поклонников. Однако София лишь отметила: "Не уверена, что я должна отвечать на такие вопросы. Не волнуйтесь, у нас все хорошо".

"Познакомились мы в Киеве еще осенью. Я стараюсь не лопнуть от любви и счастья. Теперь я частый гость в Риге, уже в третий раз здесь. Думаю, понятно почему. Летаем оба туда – сюда, как получается. Я на 4 дня и потом снова к детям. Пока так", – написала София Стужук.

Иногда находишь там, где точно не ждешь. После всего я заслужила. Без лишних слов. Любовь – поистине самое прекрасное чувство на земле. Моя теперь в городе, который полюбился само собой,

– подчеркнула блогерша.

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Личная жизнь Софии Стужук