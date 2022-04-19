Без двух миллионов Байден: кто из звездного бомонда подписан на Зеленского в инстаграмме

Социальные сети уже давно стали немалым рупором власти и влияния, поэтому политики, знаменитости, спортсмены используют их в качестве дополнительного источника информации и вдохновения. Всего за 3 года инстаграмм-страница Владимира Зеленская из нескольких тысяч подписчиков выросла почти до 17 миллионов.

Для сравнения, инстаграмм-страница действующего президента США Джозефа Байдена насчитывает 18,6 миллионов подписчиков, в то время как президента Украины – 16,8 миллионов. Приверженность Владимиру Зеленскому, разумеется, возросла после полномасштабного вторжения России в Украину, когда глава государства предпринял сильные шаги для противостояния с врагом.

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Свое увлечение украинским главой государства за последние 2 месяца выражали разные знаменитости, к примеру, Ким Кардашян, Вера Фармига, Шон Пенн, Кэтрин Винник, Мэй Маск, Микки Рурк, Шэрон Стоун и многие украинские артисты, в частности Елена Мозгова, Наталка Карпа, Елена Кравец, Станислав Боклан и другие. Лица сосредоточенного и уставшего от войны Зеленского размещали на обложки с красноречивыми цитатами такие глянцы, как TIME, Vanity Fair, New Yorker, Newsweek, Der Spiegel.



Владимир Зеленский на обложке журнала Vanity Fair / Фото Vanity Fair

Однако не менее важной поддержкой от мира является то, какие звезды подписаны на Зеленского в инстаграмме. Ведь там они могут видеть жуткие фотографии со зверствами россиян на территории Украины, слушать ежедневные обращения Зеленского на английском языке и почти с первых уст оценивать сложную ситуацию в стране.

Кто из мировых звезд подписан на Зеленского в инстаграмме:

актриса Вера Фармига – голливудская звезда украинского происхождения;

модель Мэй Маск – мама миллиардера Илона Маска;

политик Иванка Трамп – дочь бывшего президента США Дональда Трампа;

актриса Иванна Сахно – голливудская звезда украинского происхождения;

певица Рита Ора – одна из самых популярных британских певиц;

актриса Кэтрин Винник – голливудская звезда украинского происхождения;

певица Мадонна – одна из самых известных попзвезд современности;

актриса Шеннен Догерти – звезда популярного сериала "Все женщины – ведьмы";

актриса Марина Мазепа – тоже голливудская звезда украинского происхождения;

актер Люк Эванс – британская звезда фильмов;

актриса Кетра-Зета Джонс – британская звезда, женщина Майкла Дугласа;

актриса Лили Джеймс – британская актриса.