Пока иностранные дипломаты бежали из Киева во Львов или за границу, смелый Шон Пен прибыл в украинскую столицу, чтобы документировать правду о войне России. Правда, хватило его ненадолго, уже 28 февраля актер пешком покинул страну через границу с Польшей.

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Шон Пенн восхищается Владимиром Зеленским

Звезда Голливуда был ошеломлен президентом Зеленским, который, несмотря на уговоры западных лидеров, не эвакуировался из "горячего" Киева, тем самым объединив весь народ.

Я встречался с президентом Зеленским и за день до вторжения, и в день вторжения. Эта смелость, достоинство и… любовь, идущие от человека… И то, как он объединил страну. Это было невероятное мгновение. Я безумно поражен им и очень переживаю за него и Украину,

– рассказал Шон Пенн.

Кстати, за несколько дней в Украине актер успел побывать в Офисе Президента, посетить пресс-брифинг Михаила Подоляка, Ирины Верещук, пообщаться с журналистами и военными. Однако дифирамбы Шон Пенн поет только Зеленскому.