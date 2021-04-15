Пикантные снимки Полины Логуновой вызывают настоящий фурор в сети. Пока ее избранник работает в Киеве, женщина наслаждается теплыми днями на берегу океана. Она не упускает случая похвастаться роскошными формами своего тела.

Жарко Жена Дмитрия Ступки засветила большую грудь на отдыхе в Доминикане: пикантное видео

Фото обнаженной жены Дмитрия Ступки

Провокационный кадр звездная жена сделала в гостиничном номере. Она сфотографировалась в зеркале, перед которым предстала полностью обнаженной. Вероятно, Полина только вышла из душа, так как ее волосы мокрые. Это придало образу Логуновой еще больше сексуальности.

Однако, основное внимание сторонников приковано все же к обнаженному телу знаменитости. Она прикрыла пышную обнаженную грудь рукой и сфотографировалась так, чтобы не было видно других интимных зон.



Обнаженная жена Дмитрия Ступки / Фото из инстаграма Полины Логуновой