В Берлине прошел грандиозный телемарафон Save Ukraine – #StopWar: какие звезды присоединились

Второй раз за пределами Украины состоялся международный телемарафон Save Ukraine — #StopWar, прошедший в Берлине, Германия. Концерт с участием многих звезд имели возможность увидеть близко 20 стран в центрах крупных городов.

Телемарафон начался 29 мая в 19:30 в "сердце" Германии – Берлине перед Бранденбургскими воротами. На мероприятие пришло около 15 тысяч зрителей. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Эфир из Киева вела ведущая ТСН на 1+1 Маричка Падалко.

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Через телемост ведущие имели возможность связаться с такими странами, как Греция, Ливан, Австрия, Польша, Италия, Франция, США и Канада, где люди собирались на главных площадях городов. На больших экранах телемарафон могли увидеть люди из таких стран, как Великобритания, Португалия, Швеция, Швейцария, Болгария, Дания, Эстония, Греция, Бразилия, Израиль и Албания.

первый телемарафон Save Ukraine – #StopWar прошел 27 марта в Польше. Во время трансляции на нужды Украины удалось собрать 40 миллионов гривен.

Поэтому второй с начала войны телемарафон объединил многомиллионную аудиторию по всему миру вокруг темы поддержки Украины. Его транслировали также на региональных каналах мира, а также в ютубе и соцсетях. Люди со всего мира могли непосредственно на местах поддержать Украину, отправив пожертвования на закупку медицинского оборудования для больниц. Сбор средств проходил по глобальной инициативе United24.

Кто из звезд присоединился к марафону

На большой сцене свои композиции имели шанс представить:

"Океан Эльзы",

Тина Король

MONATIK

Макс Барских

Alyona Alyona

Меловин

Kalush Orchestra

Jerry Heil и другие.

В частности, "Океан Эльзы" в начале телемарафона обратился к миру, чтобы освободить из плена защитников Мариуполя и спел песню "Місто Марії".

Kalush Orchestra исполнил победную песню с Евровидения-2022 "Stefania", сорвав овации в Берлине.

Melovin также отметил, что Украина – современная страна, которая поддерживает права людей с ЛГБТ-сообществ.

А вот группа "Антитела" спела песню "Hello" на киевском вокзале, символически напомнив, сколько людей должны были покинуть друг друга из-за жестокой войны.

Что касается иностранных артистов, то на сцене также выступили Kadebostany из Швейцарии, Beissoul & Einius из Литвы. С особыми посланиями к миру и украинским также обратились звезды Madonna и Bono, Francisco Gomez.

Телемарафон завершился тем, что Святослав Вакарчук спел свою популярную песню "Обійми", где на сцену вышли все украинские артисты, и в унисон спели со зрителями.