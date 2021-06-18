Беременная жена Зинченко поздравила сборную с победой: фото в роскошном вышитом платье

Влада Седан стала одной из немногих, кому удалось поддержать своего мужа со сборной Украины на Евро-2020. Журналистка работает в командировке, но не забывает болеть за своего любимого Александра Зинченко, от которого ожидает появление первенца.

Один из решающих матчей состоялся 17 июня на "Националь Арене" в Бухаресте Украина смогла обыграть Северную Македонию со счетом 2:1. Пока жены и возлюбленные футболистов сборной поддерживали их из Украины и других стран мира, Влада Седан находилась на стадионе.

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Патриотический образ Влады Седан

Для очередного "выхода" на трибуны девушка выбрала роскошный образ вышитое мини-платье желтого цвета с голубыми вышитыми цветами. На ее голове был сине-желтый венчик из цветов, а волосы заплетены в две косички. Ее образ завершали коричневые ботинки-ковбойка, украшения на руках и сине-желтый флаг на щеке. Рядом с ней лежал сине-желтый флаг.



Влада Седан (Щеглова) в Бухаресте / Фото из инстаграма блогерши

На снимках улыбающаяся Влада Седан обнимала свой округлый живот – совсем скоро девушка родит от полузащитника Александра Зинченко ребенка. Сейчас же они "вдвоем" поддерживают своего мужа и отца, а тот посвящает им свои голы.

"С победой, страна", – подписала фото Влада Седан после матча.



Беременная Влада Седан поддерживает Александра Зинченко / Фото из инстаграма блогерши

Реакция Зинченко

На фото возлюбленной уже отреагировал Зинченко, оставив в комментариях "эмоджи" в форме лиц "с сердечками в глазах". Увлекательный комментарий оставила страница украинской Ассоциации футбола. Другие тоже оставили свои впечатления от фото, среди них было немало иностранцев:

"Невероятная!";

"Какая красавица";

"Как вам идет!";

"Ну такая уж красивая";

"Милость Украины";

"Вау, вау, вау!";

"Вы, как всегда, непревзойденная!";

"Красивая на весь мир!"

Отметим, что несколько дней назад Влада Седан демонстрировали еще один, не менее красивый и патриотический образ.