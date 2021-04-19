Девушка вспомнила, что встретила Андрея в заведении, где была с подругой. На то время мужчина уже 3 года находился в разводе с первой женой Ольгой, которая родила ему четырех детей.

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Анна из "Холостяка-11" о знакомстве с Андреем Богданом

Участница "Холостяка" рассказала, что Богдан ворвался в заведение в очень хорошем настроении и сразу начал знакомиться с ней. Они некоторое время пообщались, и Анна вместе с подругой собралась ехать домой. Вдруг Андрей сделал ей предложение.

Он, держа в руках цветы, встал на одно колено и предложил выйти за него замуж. Никто к этому серьезно не отнесся. Все только посмеялись,

– рассказала Богдан.

После этого Анна уехала домой. Впоследствии Богдан нашел ее страницу в социальных сетях и начал общение. У них было 2 свидания, после которых девушка решила, что больше не стоит встречаться.

Мы виделись 2 раза. Потом не общались, мне было неинтересно. И внешне, и в общении не понравился. Если мужчина не нравится, для чего встречаться?

– сказала девушка.

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Через некоторое время Андрей снова написал Ане. Мужчина рассказал, что очень похудел, и попросил помочь ему с выбором одежды. Девушка согласилась, и они вместе пошли на шопинг. После этого Андрей предложил поехать на экскурсию в Чернобыль. Такое предложение понравилось Анне, поскольку она любит подобные развлечения. Именно тогда началась их история любви.

Через 3 месяца общения Андрей сделал предложение девушке. Для Анны это стало неожиданностью, однако она, не задумываясь, согласилась. Но этот брак был недолгим. Уже в 2019 году девушка сказала, что хочет развода.