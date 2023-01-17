В черном атласном платье: беременная Светлана Тарабарова очаровала новым фото
Источник:Светлана Тарабарова
Певица Светлана Тарабарова в третий раз беременна. Совсем скоро она снова станет мамой, а пока радует поклонников новыми фотографиями, которые делает в особом состоянии.
Светлана Тарабарова счастлива, ведь смогла вывезти родителей из Херсона. Город находится под постоянными обстрелами со стороны оккупантов, поэтому исполнительница очень волновалась за самых родных. Теперь артистка в семейном кругу готовится к рождению третьего малыша.
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Новый look беременной Светланы Тарабаровой
Звезда поделилась новой фотографией, которую сделала в атмосферной локации. Тарабарова предстала перед камерой в черном атласном платье на тонких бретелях. Такой наряд хорошо подчеркнул ее немалый беременный животик. Сверху надела бежевую кофту, которую не застегивала. Волосы Светлана уложила ровно, а на лице сделала макияж с чёрными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.
Хочу все-таки начать свой дневник третьей беременности. Знаю, многие девушки-мамы здесь у меня есть, поэтому эта тема будет положительным моментом. Жизнь продолжается и мы должны все это пройти! А рядом с вами и мне веселее, легче, ведь моменты разные,
– написала Светлана под фото.
Светлана Тарабарова в черном платье / Фото из инстаграмма певицы
Напомним, недавно Светлана показывала фото из еще одной атмосферной съемки. Тарабарова предстала перед камерой в красивом костюме коричневого цвета, состоявшего из брюк и рубашки, которую исполнительница надела на обнаженное тело и не застегивала.