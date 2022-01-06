Беременная РозиХантингтон-Уайтли впервые за долгое время показала новые фото сына

Знаменитая модель Рози Хантингтон-Уайтли очень редко публикует фотографии сына. На днях она поделилась серией фото с Джеком, которые не показывала фанам.

Жена Джейсона Стейтема и известная британская модель Рози Хантингтон-Уайтли уже отпраздновала Новый год и решила поделиться с поклонниками новыми кадрами. Впервые за долгое время она показала фотографии сына Джека.

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Рози Хантингтон-Уайтли показала новые фото сына

Знаменитость опубликовала редкие кадры семейной прогулки за городом, фотографии из повседневной жизни и поделилась фото сына в кабине вертолета. Модель даже показала лицо первенца, но прикрыла его глаза эмоджи в виде очков.

Вот и смотрю на тебя, 2022 год! Желаю всем счастливого Нового года!

– поделилась Рози Хантингтон-Уайтли.

Сын Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Отметим, что звезда почти не публикует фото сына Джека в сети, а также скрывает личную жизнь от публики. Однако признавалась, что лучшая вещь, которую она почувствовала в роли матери, это когда ее сын обнимает ее и говорит, что любит.

Сейчас Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем ожидают второго ребенка. О беременности модель объявила еще в августе 2021 года. Добавим, что звездные родители так и не женаты, однако счастливы в гражданском браке.