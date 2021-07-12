Беременная Катя Осадчая прогулялась возле моря в Одессе: фото нежного образа

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новыми фото. На этот раз она посетила Одессу и показала нежный образ в лавандовом платье.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает совмещать отдых с командировками. На днях звезда отправилась в Одессу. Новыми фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.

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Образ Кати Осадчей

Знаменитость устроила небольшую летнюю прогулку возле моря. Для этого она выбрала легкое платье. Катя Осадчая примерила объемное платье лавандового цвета с принтом длины макси, которое едва скрывало беременный животик.

Такой наряд телеведущая соединила с молочными эспадрильями. Также образ дополняло нежное ожерелье на шее и солнцезащитные очки. Катя Осадчая собрала волосы в удобный хвост сзади, а на лице сделала легкий макияж.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



​Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Предыдущие образы Кати Осадчей