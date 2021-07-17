Беременная Эшли Грэм показала большой животик в новой эффектной фотосессии

Четыре дня назад, 13 июля, пышнотелая модель Эшли Грэм объявила, что беременна во второй раз. Звезда снялась в новой фотосессии и обнажила большой животик. Эффектные кадры смотрите ниже.

Звездный бэйби-бум продолжается! Вскоре пополнение произойдет в семье 33-летней Эшли Грэм. Звезда, которой долгое время не удавалось забеременеть, носит под сердцем второго малыша. Судя по новым фото, plus-size модель наслаждается беременностью.

Стоит знать Эшли Грэм беременна во второй раз: чувственное обнаженное фото

Локацией для новой съемки стал домик среди леса. Эшли Грэм позировала в комфортном, однако смелом образе. На ней короткий черный топ без бретелей, который гармонично сочетался с широкими брюками с принтом шахматной доски. Как низ, так и верх – одежда от популярных американских брендов Staud и Wray.

Откровенный образ plus-size модель довершила удобными кроксами и широкополой черной шляпой. Этот аксессуар Эшли Грэм эффектно продемонстрировала в кадре. Из украшений она выбрала массивные серьги и каф, а макияж наносить не стала.



Беременная Эшли Грэм / Фото из инстаграма модели

В новой фотосессии пышнотелая мамочка со всех ракурсов показала большой беременный животик. Она не рассекречивает, на каком месяце находится, однако, судя по ее формам, срок немалый.

Стоит отметить, еще в апреле Эшли Грэм появлялась на обложке PORTER magazine , где за пышными платьями не были заметны изменения ее фигуры. Более того, в конце июня звезда публиковала фото в бикини.



Беременная Эшли Грэм / Фото из инстаграма модели



Беременная Эшли Грэм / Фото из инстаграма модели