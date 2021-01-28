Шведская модель Эльза Хоск вскоре станет мамой дочки. Перед родами звезда показала первое платье девочки, которая вот-вот появится на свет.

Источник: инстаграм Эльзы Хоск

Наряд знаменитость сфотографировала в детской комнате и показала кроватку, которую подготовила для крохи.

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Эльза Хоск тщательно готовится к появлению первенца. Она уже подготовила гардероб для девочки. Она приобрела множество зимних вещей для малышки – стильные комбинезоны, боди, свитера, брюки и даже теплое платье белого цвета, которое показала отдельно в профиле, а не в инстаграм-сторис.

Милый наряд для дочки модель сфотографировала на детской кроватке. В новых апартаментах в Нью-Йорке, которые пара приобрела недавно, уже обустроили комнату для девочки. Интерьер детской стильный и лаконичный, выполнен в кремовом цвете. Кроме кровати, в комнате пушистый ковер и большая вязаная игрушка в виде гриба.

"Почти", – лаконично подписала фото Эльза Хоск.

Что известно о беременности Эльзы Хоск

32-летняя знаменитость объявила о предстоящем пополнении в конце сентября прошлого года. Модель забеременела от бойфренда Тома Дали. Пара нежената, однако встречается несколько лет.

За неделю после обнародования беременности Эльза Хоск призналась, что родит девочку. Кроха появится на свет уже в скором времени. Ее ждут не только родители и поклонники модели, а звездные друзья будущей мамочки. Беременная красавица не прячется от камер и папарацци и активно демонстрирует изменения фигуры и look для беременных в своем профиле.