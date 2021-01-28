Шведська модель Ельза Госк невдовзі стане мамою донечки. Перед пологами зірка показала першу сукню дівчинки, яка от-от з'явиться на світ.

Джерело: інстаграм Ельзи Госк

Вбрання знаменитість сфотографувала в дитячій кімнаті та показала ліжечко, яке підготувала для крихітки.

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Ельза Госк ретельно готується до появи первістка. Вона вже підготувала гардероб для дівчинки. Вона придбала безліч зимових речей малечі – стильні комбінезони, боді, светри, штани та навіть теплу сукню білого кольору, яку показала окремо в профілі, а не в інстаграм-сторіс.

Миле вбрання для доньки модель сфотографувала на дитячому ліжечку. У нових апартаментах у Нью-Йорку, які пара придбала нещодавно, вже облаштували кімнату для дівчинки. Інтер'єр дитячої стильний та лаконічний, виконаний у кремовому кольорі. Крім ліжка, у кімнаті пухнастий килим і велика в'язана іграшка у вигляді гриба.

"Майже", – лаконічно підписала фото Ельза Госк.

Що відомо про вагітність Ельзи Госк

32-річна знаменитість оголосила про майбутнє поповнення наприкінці вересня минулого року. Модель завагітніла від бойфренда Тома Далі. Пара неодружена, однак зустрічається кілька років.

За тиждень після оприлюднення вагітності Ельза Госк зізналась, що народить дівчинку. Крихітка з'явиться на світ вже незабаром. На неї чекають не лише батьки та прихильники моделі, а зіркові друзі майбутньої матусі. Вагітна красуня не ховається від камер і папараці та активно демонструє зміни фігури та look для вагітних у своєму профілі.