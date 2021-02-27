Одна из самых популярных украинских блоггерш и победительница "Холостяка" Даша Квиткова отдыхает в Египте с мужем. Беременная звезда не загорает на пляже на берегу моря, поэтому публикует откровенные фото в белье из роскошного номера.

В Египет Даша Квиткова отправилась на пятом месяце беременности, поэтому отдых супругов размеренный. Они проводят много времени в постели и у бассейна. Фигуру в купальнике блогерша уже показывала, поэтому на этот раз привлекла внимание поклонников кадром в белье.

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Даша Квиткова в ярком бюстгальтере в постели

Девушка позировала в постели в просторном светлом номере. Она лежала на белой простыне в обольстительном белье – ярком бюстгальтере персикового и голубого цветов и черных трусиках. Она выгнулась в постели так, что немалый округлый животик был едва заметным.

Даша Квиткова выглядела очень сексуально. Она распустила волосы и надела лаконичные украшения. Автором соблазнительных кадров стал муж блогера Никита Добрынин. Несмотря на довольно эротичный наряд будущая мамочка излучала позитив и весело хохотала в кадре.

"Важно не забывать о том, что мы проживаем жизнь лучше, и я невозможно благодарна за каждый его момент", – вдохновенно подписала откровенные фото Даша Квиткова.

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Отметим, что Даша Квиткова не впервые фотографируется в белье беременной. Недавно она показала результат съемки, для которой подобрала черный бюстгальтер и трусики. Тогда впечатления публики от фотосессии разделились: одни были в восторге от роскошных форм блогера, другие отметили, что раздеваться перед камерой беременной – слишком.