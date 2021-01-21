Американская актриса Кристина Риччи заявила, что в 2020 году стала жертвой нападений от мужа Джеймса Хеердегена. Сейчас ему запретили приближаться к женщине и сыну.

Звезда фильмов "Каспер", "Семейка Адамсов" рассказала, что оказалась "в ловушке в доме с жестоким обидчиком" в условиях пандемии, сообщают в TMZ. По ее словам, странности с мужем начались в декабре 2019 года. Тогда же он якобы избил и плюнул на нее, а потом дразнил ее своим "хрюканьем" как у свиней. После этого Кристина Риччи решила подать на развод (пара поженилась в 2013 году).

Стоит знать Как защитить себя от насилия: советы для женщин

Впрочем, из-за пандемии и карантина бракоразводный процесс замедлился, и продолжается до сих пор. Джеймс нападал на женщину еще два раза в июне 2020 года. В одном из нападений мужчина вроде нанес ей порезов на теле и нанес много синяков. В частности он вытащил ее за запястья на улицу и бросил в чашу для костра. Во время следующего приступа Хеердеген якобы плюнул на нее и бросил в ее сторону стул и чашку кофе. Все это произошло на глазах у их шестилетнего сына Фредди. Следы всех побоев актриса передала суду.

Он говорил определенные вещи, которые заставляют меня думать, что он может убить меня. Он сказал, что пожалеет меня только тогда, когда меня будет расчленено на маленькие кусочки,

– сказала Кристина.

Как реагирует на слова актрисы Джеймс Хеердеген?

Адвокат мужчины Ларри Бакман заявил, что его клиент отрицает все обвинения и намерен получить встречный запретительный судебный приказ относительно Кристины Риччи, который прольет свет на "ее оскорбительное поведение, вызванное злоупотреблением алкоголя и наркотиков".

Известно, что актриса попросила суд заблокировать все возможные попытки Хеердегена "унизить и поставить ее в неловкое положение", используя любые материалы, которые он собрал за время их отношений.

Сейчас суд решил дать Кристине Риччи запретительный судебный приказ относительно своего мужа Джеймса Хеердегена. Теперь он должен держаться на расстоянии не менее 100 ярдов (около 90 метров) от Риччи и их сына, а также не контактировать с ним и женой.