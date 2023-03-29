Звезда шоу о выживании Беар Гриллс стал первым британским послом UNITED24

Путешественник Беар Гриллс приезжал в Украину, встречался с Зеленским, а теперь стал послом проекта UNITED24. Он будет работать над восстановлением страны.

Британский путешественник и эксперт по выживанию Беар Гриллз поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Теперь он принял участие в инициативе Владимира Зеленского UNITED24.

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Беар Гриллс – посол UNITED24

Путешественник стал первым британским послом UNITED24. Он будет продвигать направление "Восстановление Украины": собирать средства на восстановление страны после обстрелов и разрушения.

Беар Гриллс – основатель образовательной компании BecomingX. Эта организация вместе с Amazon и Accenture разрабатывает обучающую платформу BecomingX Ukraine для украинцев.

Через год противостояние российскому вторжению поддержка таких людей, как Беар Гриллс, очень важна. Вместе с другими послами UNITED24 он будет распространять правду о войне и объединить мир для помощи Украине.

– сообщил Владимир Зеленский.



Владимир Зеленский и Беар Гриллс / Фото с телеграма президента

Как Беар Гриллс приезжал в Украину

Автор программы "Выжить любой ценой" приезжал в Украину в ноябре 2022 года. Его сначала увидели на АЗС во время общения с одним из военных.

Украинцы шутили, что Беар Гриллс приехал, чтобы попытаться выжить в Украине на фоне отключения электроэнергии. Но на самом деле он имел встреча с Владимиром Зеленским. Они гуляли по Киеву и пили чай в Пункте несокрушимости.

Беар Гриллс снял выпуск программы, в котором решил рассказать миру о войне и Украине. В программе снялся и президент Украины.

, международную инициативу Владимира Зеленского поддерживают множество звезд: Лиев Шрайбер, Imagine Dragons, Демна Гвасалия, Тимоти Снайдер, Брэд Пэйсли.