"Солидарность с народом Украины": Бенкси показал видео, как творил граффити на руинах

Анонимный уличный художник Бенкси опубликовал видео своего путешествия в Украину. Он показал, как творил свои работы по улицам Киевщины.

Знаменитый на весь мир уличный художник Бенкси неожиданно приехал в Украину. Он создал в Киевской области несколько граффити.

К слову Не только в Бородянке: Бэнкси заявил, действительно ли 7 других граффити в Украине – его творчество

Бенкси показал видео визита в Украину

Художник приехал в Украину в ноябре. Он опубликовал в инстаграме видео, где показал, как создавал свои работы в Киеве, Бородянке и Горянке. На фоне играет "Красная рута" в исполнении бандуристок.

В ролике Бэнкси показал не только процесс создания граффити, но и рассказ мамы, чья дочь ходила в сад, разрушенный российскими ракетами.

"Здесь бомба упала и погибли люди. Мой ребенок здесь в садик ходил. Не грусти, зай. Мы уже столько выплакали, что нет слез", – говорит женщина.

Также в видео звучит альтернативное мнение об одном из граффити Бэнкси. Речь идет о рисунке, где художник изобразил русский грузовик с буквой Z, на котором боеголовка или ракета в виде полового органа (вероятно, он был на доме раньше). Увидев это граффити, один мужчина прокомментировал: "Я бы за это выбил все зубы и сломал все ноги".

В знак солидарности с народом Украины,

– прокомментировал художник.

Бенкси в Украине: видео

Подробнее о работах Бенкси в Украине.