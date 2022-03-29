Картину за более сто тысяч долларов продал анонимный донор. Именно он выставил на аукцион произведение художника Бенкси в 2005 году, где первоначальная ставка лота составила 20 тысяч фунтов. Тихий аукцион длился неделю и завершился 27 марта.

К слову В Лондоне продают легендарную картину Бенкси: все деньги пойдут в киевский "Охматдет"

Картина была продана через интернет-аукцион на сайте MyArtBroker.com. Представитель аукциона Шарлотта Стюарт рассказала, что все собранные деньги передадут детской больнице "Охматдет" в Киеве. По ее словам, собранные деньги "создадут огромное изменение в жизни персонала, детей и их семей в ближайшие недели", а также добавила, что ставки на картину Бэнкси быстро выросли после "шквала интереса".

В своем инстаграмме представители "Охматдета" выразили искреннюю благодарность благотворителям, приобщившимся к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны.

Антивоенная картина Бенкси



Картина Бенкси CND Soldiers / Фото с официального сайта Бенкси