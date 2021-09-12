Бен Аффлек защитил Дженнифер Лопес от навязчивого фаната: видео

Во время отъезда из Венеции с голливудской парой произошел конфузный инцидент. В аэропорту Бену Аффлеку пришлось защищать Дженнифер Лопес от фаната, который нагло пытался сделать селфи со звездой.

На красной дорожке Венецианского кинофестиваля Бен Аффлек поразил чутким и нежным отношением к Дженнифер Лопес. Тогда как без света софитов и сотни папарацци показал себя настоящим мужчиной, который может вступиться за любимую.

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Так, звезда фильма "Последняя дуэль" сдерживал навязчивого фаната без маски, который подошел слишком близко к суперзвезде. Очевидно, тот хотел сделать селфи, однако Бену Аффлеку не понравилась его наглость.

49-летний актер среагировал мгновенно, оттолкнув незнакомца и заступив Дженнифер Лопес. Через несколько секунд в ситуацию вмешался личный охранник певицы.

Фото конфузного инцидента с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком смотрите на Page Six

После всего, что произошло, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взялись за руки и спокойно продолжили шагать к самолету. Более того, они мило переговаривались и любезно попрощались с работниками аэропорта.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Венеции