Бен Аффлек оправдался после того, как обвинил экс-жену в своем алкоголизме

На днях Бен Аффлек дал откровенное интервью об алкогольной зависимости, от которой страдал годами. Он заявил, что едва не спился из-за несчастливого брака с Дженнифер Гарнер. Однако поспешил оправдаться.

49-летний актер подчеркнул, что был предельно честен с Говардом Стерном – откровенно рассказал и о семье, и о разводе, и об алкоголизме. Он был очень доволен интервью, пока не наткнулся на оскорбительные комментарии в твиттере. Бен Аффлек уверяет, что его обвинения в адрес Дженнифер Гарнер были вырваны из контекста.

К теме Дженнифер Лопес разозлилась на Бена Аффлека из-за интервью о бывшей жене, – СМИ

Бен Аффлек оправдался после скандала с экс-женой

Звезда фильма "Бэтмен против Супермена" и подумать не мог, что его слова об алкогольной зависимости в браке с Дженнифер Гарнер спровоцируют скандал. Аффлек считает, что публика зря клевещет, ведь он никогда не хотел обидеть экс-жену.

Меня выставили самым худшим, безразличным, глупым и ужасным человеком. Это неправда. Это полная противоположность тому, кто я есть, во что я верю… Я бы никогда не хотел, чтобы мои дети думали, что я говорю плохое об их маме, – признался Бен Аффлек.

Здесь следует добавить, что актриса родила ему троих детей – дочерей Вайолет, которой сейчас 16 лет, Серафину, которой 12 лет, и сына Сэма, которому 9 лет. Именно ради детей Аффлек и Гарнер сохранили теплые отношения.

Кратко о скандале между Беном Аффлеком и Дженнифер Гарнер

В интервью Говарду Стерну актер заявил, что стал злоупотреблять алкоголем, потому что его брак с Гарнером дал трещину. Он добавил, что "вероятно, все еще пил бы", если бы не развелся.

Это заявление бывшего очень ранило звезду "Шпионки".

Более того, на сторону Дженнифер Гарнер стала даже нынешняя избранница Аффлека Дженнифер Лопес. Она была взбешена, что возлюбленный втянул ее в этот скандал.

, фаны по всему миру действительно возмутились не на шутку, ведь помнят, как Дженнифер Гарнер поддерживала Бена Аффлекаво время лечения в реабилитационном центре и даже после развода всячески помогала ему распрощаться с алкоголем.