В белом платье: Кейт Миддлтон третий раз повторила элегантный образ

Кейт Миддлтон и принц Уильям присоединились к панихиде памяти 72 человек, пять лет назад трагически погибших во время разрушительного пожара в башне Гренфелл.

Герцоги Кембриджские присоединились к тем, кто тогда выжил, пообщались с ними и были вместе в трудные минуты.

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Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Для этого события Кэтрин выбрала наряды, которые одевала уже дважды – в 2019 и 2020 годах. Герцогиня предстала перед публикой в элегантном белом платье длины ниже колен, с лаконичным декольте и объемными короткими рукавами. Изящную талию Миддлтон подчеркнул белый ремень. Соединила наряды с туфлями-лодочками бежевого и черного цветов.

Волосы герцогиня уложила в легкие волны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Среди аксессуаров ее образ завершили серьги с жемчугом, любимое кольцо и клатч кремового цвета.

Сегодня во время панихиды мы присоединились в память о погибших к выжившим в этой катастрофе. Для меня была честь встретиться с людьми Гренфелл Юнайтед, которые организовали службу и играют важную роль, обеспечивая пастырскую опеку над пострадавшими и защищая семьи, чтобы такое трагическое событие никогда не повторилось.

– говорится в публикации на странице герцогов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на панихиде / Фото из инстаграмма герцогов Кембриджских

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