В белом мини-платье с перьями: Ирина Федишин ошеломила экстравагантным образом

Певица из Львова Ирина Федишин побывала на съемках концерта "Вечер премьер". Для выступления она выбрала экстравагантное мини-платье белого цвета, украшенное перьями. Также внимание привлекла необычная прическа звезды.

Ирина Федишин демонстрирует новые образы во время каждого публичного выхода. Особое внимание уделяет концертному наряду.

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Яркий look Ирины Федишин

Для концерта в столице артистка выбрала новый необычный для себя образ. Она предстала перед камерами в белом мини-платье, которое полностью было украшено перьями. Наряд был без рукавов и хорошо подчеркнул все прелести фигуры Федишин. Изящную талию подчеркнул серебристый пояс. Такой look Ирина соединила с белыми туфлями на высоком каблуке.

На этот раз она также удивила неординарной прической. Ирина уложила волосы в тонкие локоны и собрала сверху. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Из украшений решила дополнить образ длинными серьгами и роскошным кольцом.



Ирина Федишин в белом мини-платье / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в белом мини-платье / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в белом мини-платье / Фото из инстаграма певицы

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