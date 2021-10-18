Исполнительница любит делиться с поклонниками кадрами, на которых демонстрирует различные аутфиты. Часто она показывает look of the day, вдохновляя поклонниц на интересные образы.
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Осенний look Ирины Федишин
Артистка сфотографировалась на дороге в атмосферном образе. Она предстала перед камерой в штанах светло-зеленого цвета и теплом коричневом oversize свитере. Такой аутфит Ирина соединила с белыми кроссовками с массивной подошвой.
Волосы звезда собрала в небрежный пучок сзади, оставив лишь несколько прядей, которые падали на лицо. Макияж сделала легкий в натуральных оттенках.
"Остановились пофотографироваться. Хорошо, когда в тебя влюблен фотограф", – подписала снимки Ирина.
Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы
Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы
Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы
Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы
Ирина Федишин фотографировалась на дороге / Фото с инстаграма певицы