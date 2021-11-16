С белокурыми волосами: Светлана Тарабарова поделилась архивными фото со своего выпускного
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Украинская певица Светлана Тарабарова показала архивные фото своим поклонникам. Звезда поделилась кадрами со своего выпускного, на которых позировала в фиолетовом платье и с необычными белокурыми волосами.
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова опубликовала серию фото на личной странице в инстаграме. Она вспомнила, как выглядела в 16 лет.
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Архивные фото Тарабаровой с выпускного
15 лет назад произошло важное событие в жизни артистки – она окончила школу и отпраздновала это на выпускном вечере вместе с друзьями.
Для важного мероприятия Светлана выбрала фиолетовое платье в стиле нулевых с прозрачными вставками, которое дополнила длинными перчатками. В юности у певицы были светлые волосы, тогда как сейчас она обожает свой яркий оранжевый оттенок.
Светлана Тарабарова увлекалась музыкой с детства, поэтому выступала даже на своем выпускном вечере.
На фото мой выпускной и мои подруги детства Леся и Вера, с которыми нам есть что вспомнить, а вот детям рассказать мало что можем. Ну и мой класс, и я, как обычно, с микрофоном в руках. Это единственное, что не изменилось,
– поделилась воспоминаниями Светлана Тарабарова.
Светлана Тарабарова на выпускном с подругами / Фото из инстаграма звезды
Выпускной Светланы Тарабаровой / Фото из инстаграма звезды
Поклонники активно комментируют архивные фото исполнительницы. Они делятся мыслями о том, когда звезда выглядела лучше.
- "Красавица и сейчас, и тогда";
- "Даже тогда – ваше платье самое красивое";
- "Ты безусловно прекрасна. Любим тебя";
- "Помню тебя такой";
- "Думаю, что с тех пор мало что изменилось";
- "Сейчас лучше, чем в 16";
- "Была и остаешься хорошей девочкой".