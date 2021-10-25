Ольга Фреймут вернулась на главный паркет страны в 8 выпуске "Танцев со звездами". Перед прямым эфиром над образом ведущей работали визажисты и их работу она показала в инстаграме.

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Новый look Ольги Фреймут

Телеведущая позировала в гримерке на фоне белой стены. Она предстала перед камерой в синих джинсах и черной атласной блузке с цветочным принтом.

Но основной акцент на фото сделала на макияже и прическе. Роскошные волосы Ольги уложили ровно, веки накрасили коричневыми тенями, на губы нанесли красную помаду и подчеркнули красоту коррекцией лица. Такой образ телеведущей подчеркнул ее женственность и элегантность.

В макияже по случаю эфира "Танцев со звездами". Как вам?

– поинтересовалась Фреймут у "фолловеров".



Ольга Фреймут / Фото из инстаграма телеведущей

Поклонники Ольги не оставили ее без ответов и засыпали комплиментами.