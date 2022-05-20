Бейби-бум: Эд Ширан, записывавший трек с "Антителами", во второй раз стал отцом
Источник:инстаграмм Эда Ширана
Британский исполнитель Эд Ширан, записавший трек 2Step с украинской группой "Антитела", поделился с радостной новостью – у него родилась еще одна дочь. Мужчину осчастливила его жена Черри Сиборн.
Неизвестно, когда родился второй ребенок Эда Ширана и как они его назвали, однако об этом артист сообщил в соцсетях 20 мая.
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Хочу сообщить вам всем, что у нас родилась еще одна прекрасная девочка. Мы оба так влюблены в нее, и находимся на седьмом небе оттого, что нас теперь четверо,
– написал счастливый отец.
Он также прикрепил милую фотографию, на которой в люльке для ребенка лежат крохотные белые носки.
У Эда Ширана родилась вторая дочь / Фото с инстаграмма артиста
Коллеги со всего мира уже поздравили мужчину в комментариях и пожелали семье счастливого будущего. Сообщение о рождении ребенка всего за полсутки оценили почти 1,5 миллиона человек.
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Что известно о семье Эда Ширана
- Ширан и его супруга Черри Сиборн подробно скрывают свою личную жизнь. Они тайно женились еще в 2019 году, а познакомились еще в школе. Мужчина сделал предложение любимой в январе 2018 года и впоследствии посвятил свой самый популярный клип Perfect.
- В августе 2020 года Ширан и Сиборн впервые стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Лайрой Антарктика Сиборн Ширан.
Мужчина является одним из самых популярных исполнителей в мире, и в начале вторжения России в Украину выразил поддержку украинцам. Он участвовал в благотворительном концерте Concert for Ukraine в городе Бирмингем, где удалось собрать 11,3 миллионов фунтов стерлингов в помощь Украине.
Там должна была выступить через телемост украинская группа "Антитела", но им запретили организаторы из-за войска, в которое вступили музыканты. Однако Эд Ширан пошел к ним со встречным предложением и впоследствии выпустил общую композицию 2Step, которая била рекорды ютуба и была в трендах.