Бейби-бум: Эд Ширан, записывавший трек с "Антителами", во второй раз стал отцом

Британский исполнитель Эд Ширан, записавший трек 2Step с украинской группой "Антитела", поделился с радостной новостью – у него родилась еще одна дочь. Мужчину осчастливила его жена Черри Сиборн.

Неизвестно, когда родился второй ребенок Эда Ширана и как они его назвали, однако об этом артист сообщил в соцсетях 20 мая.

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Хочу сообщить вам всем, что у нас родилась еще одна прекрасная девочка. Мы оба так влюблены в нее, и находимся на седьмом небе оттого, что нас теперь четверо,

– написал счастливый отец.

Он также прикрепил милую фотографию, на которой в люльке для ребенка лежат крохотные белые носки.



У Эда Ширана родилась вторая дочь / Фото с инстаграмма артиста

Коллеги со всего мира уже поздравили мужчину в комментариях и пожелали семье счастливого будущего. Сообщение о рождении ребенка всего за полсутки оценили почти 1,5 миллиона человек.

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Что известно о семье Эда Ширана

Ширан и его супруга Черри Сиборн подробно скрывают свою личную жизнь. Они тайно женились еще в 2019 году, а познакомились еще в школе. Мужчина сделал предложение любимой в январе 2018 года и впоследствии посвятил свой самый популярный клип Perfect.

В августе 2020 года Ширан и Сиборн впервые стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Лайрой Антарктика Сиборн Ширан.

Мужчина является одним из самых популярных исполнителей в мире, и в начале вторжения России в Украину выразил поддержку украинцам. Он участвовал в благотворительном концерте Concert for Ukraine в городе Бирмингем, где удалось собрать 11,3 миллионов фунтов стерлингов в помощь Украине.

Там должна была выступить через телемост украинская группа "Антитела", но им запретили организаторы из-за войска, в которое вступили музыканты. Однако Эд Ширан пошел к ним со встречным предложением и впоследствии выпустил общую композицию 2Step, которая била рекорды ютуба и была в трендах.