Бедняков вспомнил, как 7 лет назад впервые потерял связь с Мариуполем: "Уже никогда не дозвонюсь"
Источник:инстаграм Андрея Беднякова
Едва ли не каждый день Андрей Бедняков пишет о родном Мариуполе, который Россия сначала сравняла с землей, а потом оккупировала. Фейсбук напомнил ему, как 7 лет назад, 22 июня 2015 года, он впервые не мог дозвониться родным и друзьям.
Мариуполь – это боль всей Украины. Экс-ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков тяжело переживает его оккупацию и "русский мир", который процветает там на руинах Он вспомнил, что чувствовал семь лет назад.
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Андрей Бедняков о Мариуполе 7 лет назад
"Друзья, не могу дозвониться никому в Мариуполе. Кто знает, в чем причина", – писал звезда в фейсбуке 22 июня 2015 года.
Фейсбук напомнил… Прошло 7 лет. И я снова не могу дозвониться в Мариуполь. И, к сожалению, уже никогда не дозвонюсь,
– прокомментировал Андрей Бедняков в сторис сейчас.
Скриншот из инстаграм-сторис Андрея Беднякова
Скриншот из инстаграм-сторис Андрея Беднякова
Похоже, шоумен имел в виду, что больше никогда не позвонит маме, которая умерла в Мариуполе в начале весны.
- Ольга Николаевна долгое время тяжело болела, за ней ухаживали сиделки.
- 24 февраля она подошла к одной из них и сказала: "Ну все, это конец".
- Ее истощали не только постоянные бомбардировки, но и холод, потому что в конце февраля – начале марта "в квартире было +3, 0 градусов, а для больного человека это катастрофа".
- Так, мама Андрея Беднякова впала в кому, а впоследствии умерла. Ее похоронили по-человечески, не под подъездом, как хоронили своих родственников другие мариупольцы. Однако ее могила на пока неподконтрольной Украине территории.
Как Мариуполь оккупировали впервые
- 13 апреля 2014, через 6 дней после оккупации Донецка, в Мариуполь вторглись боевики, захватившие административные здания и перекрывшие несколько улиц в центре.
- Более месяца город находился под контролем русских оккупантов.
- 13 июня 2014 года около 5 часов утра началась операция по освобождению Мариуполя, а уже вечером над городом взвился сине-желтый флаг.
- В январе 2015 года российские военные обстреляли микрорайон "Восточный" и Виноградное. В результате 29 человек погибли, более сотни получили ранения. Уже тогда было повреждено 378 построек.
- Вероятно, в июне 2015 связи в Мариуполе не было потому, что он оставался прифронтовой зоной.