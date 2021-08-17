BBC выплатит 2 миллиона долларов компенсации за скандальное интервью с принцессой Дианой

Дело об интервью журналиста Мартина Башира с принцессой Дианой почти дошло до завершения. Компания BBC согласилась через суд выплатить 2 миллиона долларов компенсации в одно из благотворительных учреждений, которое выберут принц Гарри и Уильям.

Речь идет о скандальном интервью с принцессой Дианой, которое провел журналист Башир в 1995 году. В нем она рассказала об изменах своего мужа принца Чарльза, о жизни во дворце и своем романе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом.

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Отметим, что интервью вышло за год до официального развода принцессы Дианы с мужем, и за 2 года до ее гибели в автокатастрофе в Париже.

Отрывок из интервью принцессы Дианы для BBC: видео онлайн

Через 25 лет интервью заинтересовались сыновья Дианы – Гарри и Уильям. Выяснилось, что журналист Мартин Башир незаконно использовал искаженные факты о преследовании принцессы, а также фальшивые банковские выписки, которые якобы свидетельствовали о подкупе работников дворца средствами массовой информации.

Расследование провел бывший судья большого суда лорд Джон Дайсон. Теперь компания BBC выплатит 2 миллиона долларов компенсации, 1,5 из которых – это сумма, полученная от продажи глобальных прав на интервью. Куда пойдут эти средства – впоследствии решат принц Гарри и Уильям.

Я считаю, что обманный способ, которым было добыто это интервью, сильно повлиял на то, что сказала моя мать. Эта беседа ухудшила отношения моих родителей и причинила огромную боль множеству других людей,

– комментировал заключение расследования принц Уильям.

Реакция BBC

Ранее в заявлении BBC Башир извинился за подделку документов, но заявил, что "безмерно горд" за это интервью. Перед публикацией расследования он покинул свой пост редактора BBC по вопросам религии.



Мартин Башир в интервью принцессы Дианы / Фото BBC