BBC выплатит 2 миллиона долларов компенсации за скандальное интервью с принцессой Дианой
Источник:The Daily Mail
Дело об интервью журналиста Мартина Башира с принцессой Дианой почти дошло до завершения. Компания BBC согласилась через суд выплатить 2 миллиона долларов компенсации в одно из благотворительных учреждений, которое выберут принц Гарри и Уильям.
Речь идет о скандальном интервью с принцессой Дианой, которое провел журналист Башир в 1995 году. В нем она рассказала об изменах своего мужа принца Чарльза, о жизни во дворце и своем романе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом.
Интересно Сара Йоркская рассказала, как принцесса Диана относилась бы к Кейт Миддлтон и Меган МарклОтметим, что интервью вышло за год до официального развода принцессы Дианы с мужем, и за 2 года до ее гибели в автокатастрофе в Париже.
Отрывок из интервью принцессы Дианы для BBC: видео онлайн
Через 25 лет интервью заинтересовались сыновья Дианы – Гарри и Уильям. Выяснилось, что журналист Мартин Башир незаконно использовал искаженные факты о преследовании принцессы, а также фальшивые банковские выписки, которые якобы свидетельствовали о подкупе работников дворца средствами массовой информации.
Расследование провел бывший судья большого суда лорд Джон Дайсон. Теперь компания BBC выплатит 2 миллиона долларов компенсации, 1,5 из которых – это сумма, полученная от продажи глобальных прав на интервью. Куда пойдут эти средства – впоследствии решат принц Гарри и Уильям.
Я считаю, что обманный способ, которым было добыто это интервью, сильно повлиял на то, что сказала моя мать. Эта беседа ухудшила отношения моих родителей и причинила огромную боль множеству других людей,
– комментировал заключение расследования принц Уильям.
Реакция BBC
Ранее в заявлении BBC Башир извинился за подделку документов, но заявил, что "безмерно горд" за это интервью. Перед публикацией расследования он покинул свой пост редактора BBC по вопросам религии.
Мартин Башир в интервью принцессы Дианы / Фото BBC