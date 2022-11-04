Он мне звонил, – Wellboy впервые высказался о продюсере Бардаше, который выехал в Россию
Источник:ЖВЛ
Скандальный продюсер Юрий Бардаш, который ранее работал с Wellboy, уехал в Россию и поддерживает войну. Артист признался, что Бардаш звонил по телефону, но разговор не состоялся.
Предатель Юрий Бардаш, который в очередной раз показал свою пророссийскую позицию, поздравив Путина с днем рождения, вероятно, звонил по телефону Wellboy в неадекватном состоянии.
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Wellboy о звонке Бардаша
Артист не захотел говорить с экс-продюсером, не поинтересовался, с какой целью тот звонит по телефону. Wellboy даже вспоминать не хочет об этом человеке.
Он мне звонил. Я не знаю, с какой целью. Может быть, он был в нестабильном, неадекватном состоянии. Я его заблокировал, отписался в инстаграмме. Мне не о чем с ним говорить. Не хочется даже вспоминать этого человека,
– резко выразился певец.
Пророссийские взгляды Бардаша
- Первоначально экс-продюсер Wellboy сравнил Украину с нацистской Германией.
- Впоследствии он вышел в прямой эфир, где говорил о "своевременной капитуляции", "один русский народ" и сделал много других абсурдных заявлений.
- В июле продюсер Юрий Бардаш сбежал в Москву и готовится получить российский паспорт, который сам называет русским. Он провел очередной прямой эфир, в котором сыпал антиукраинскими заявлениями и объявил, что сменит имя.
- Бардаш поздравлял Путина с днем рождения, но к диктатору обратился "от имени здоровых украинцев".