Он мне звонил, – Wellboy впервые высказался о продюсере Бардаше, который выехал в Россию

Скандальный продюсер Юрий Бардаш, который ранее работал с Wellboy, уехал в Россию и поддерживает войну. Артист признался, что Бардаш звонил по телефону, но разговор не состоялся.

Предатель Юрий Бардаш, который в очередной раз показал свою пророссийскую позицию, поздравив Путина с днем рождения, вероятно, звонил по телефону Wellboy в неадекватном состоянии.

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Wellboy о звонке Бардаша

Артист не захотел говорить с экс-продюсером, не поинтересовался, с какой целью тот звонит по телефону. Wellboy даже вспоминать не хочет об этом человеке.

Он мне звонил. Я не знаю, с какой целью. Может быть, он был в нестабильном, неадекватном состоянии. Я его заблокировал, отписался в инстаграмме. Мне не о чем с ним говорить. Не хочется даже вспоминать этого человека,

– резко выразился певец.

Пророссийские взгляды Бардаша