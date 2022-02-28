"Бандеровка Мария": Светлана Тарабарова показала милое видео с дочерью
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась милым видео. Она показала доченьку "бандеровку", игравшую на фортепиано.
Украинские знаменитости не теряют боевого духа и хорошего настроения. Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками милым видео.
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Светлана Тарабарова показала дочурку "бандеровку"
Исполнительница сняла дочь Марию на видео. В ролике девочка играет на фортепиано неразборчивую мелодию. Звездная мамочка назвала это "боевым гимном", а Марию – "бандеровкой".
Боевой гимн для наших защитников ВСУ и Теробороны. Бандеровка Мария, 1,5 года, Украина непобедима,
– написала Светлана Тарабарова.
Дочь Светланы Тарабаровой:
Трогательное видео покорило сеть. Поклонники активно комментируют ролик:
- "Светлана, держимся! Мы победим";
- "Браво";
- "Невероятная Маша";
- "Украина непобедима";
- "Мое солнышко, спасибо".
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