"Бандера делает "коктейли Молотова": Андрей Бедняков насмеялся над российской пропагандой
Источник:инстаграм Андрея Беднякова
Украинский ведущий Андрей Бедняков высмеял фейки кремлевской пропаганды. Он рассказал об обычном дне в Украине глазами россиянина.
Телеведущий Андрей Бедняков высмеял мифы российской пропаганды на странице в инстаграме. Он напомнил россиянам, что они не знают, что значит "свобода".
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Андрей Бедняков посмеялся над российской пропагандой
Ведущий рассказал об "обычном дне в Украине" по мотивам Кремля. Он пошутил о биологическом оружии, Степане Бандере и русскоязычных пенсионерах.
Вышел я, подстилка Запада, во двор. Посмотрел во все стороны. Стая фашистов и наркоманов привязывает к лапам голубей биологическое оружие. Армия ВСУ в леггинсах и на каблуках снова стреляет по своим. Сатанисты отрывают головы снеговикам при детях. Бандера сидит на скамейке и делает "коктейли Молотова",
– с сарказмом написал Андрей Бедняков.
"Ничего необычного. Просто обычный день в Украине. Ладно, пойду в дом, а то вон пенсионеров снова начали бить за русский язык. В третий раз за сегодня. Бедные. Весной пахнет. Весной особенно отчетливо слышен запах свободы. "Свобода" – загуглите, что это значит", – добавил ведущий.
Андрей Бедняков / Фото с инстаграма Андрея Беднякова
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