Байден приехал в Киев в сине-желтом галстуке, который одевал для Зеленского в Белом доме: фото

Президент США Джо Байден приехал в Киев перед годовщиной вторжения России. Он добирался поездом от границы с Польшей, а 20 февраля около 11:00 был замечен у Стены памяти погибших за Украину вблизи Михайловского собора.

В твиттере Джо Байден написал, что прибыл в Киев, чтобы "подтвердить непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины". Об этом свидетельствует не только визит в День памяти героев Небесной сотни, но и look президента США. Если Зеленский неизменно в милитаре, то Байден в сине-желтом галстуке, передает 24 Канал.

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Байден в Киеве в сине-желтом галстуке

В ходе стратегического визита в Украину Джо Байден разбавил консервативный стиль украинской символикой. Он в классическом черном пальто, темно-синем костюме, белой рубашке, но с ярким полосатым галстуком. Конечно же, в цветах украинского флага – сине-желтой.

Байден в Киеве в сине-желтом галстуке / Фото Офис Президента

Байден в Киеве в сине-желтом галстуке / Фото Офис Президента

Напомним, этот же сине-желтый галстук президент Байден надевал, когда 21 декабря принимал Зеленского в Белом доме во время его первого заграничного визита за время полномасштабной войны. Его жена Джилл Байден была в пальто нежно-голубого цвета и синих туфлях.

Зеленский с Байденом в Белом доме / Фото Офис Президента

Заметим, что Джилл Байден тоже добавляет символизм своим выходам, которые связаны с Украиной. В июле 2022 года на встречу с Еленой Зеленской в Белом доме она обула желтые туфли-лодочки, в то время как первая леди Украины была у голубых. Позже супруга президента комментировала, что "это был приятный сюрприз" для них обоих, ведь протоколы об этом не договаривались, это вне протокола.