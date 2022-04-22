Бадоев, раскаявшийся за работу на Росси, признался, что будет делать для Украины после победы

Украинский режиссер Алан Бадоев годами работал на России и снимал клипы звездам-молчунам. Теперь он понимает, что никакой "дружбы народов" быть не может, так что после победы планирует строить культурную стену со страной-агрессоркой.

Алан Бадоев один из немногих, кто искренне раскаялся за работу на России и стирание границ со страной, пошедшей на нас войной. Если раньше он ставил себе за цель показать "дружбу народов", то теперь хочет как можно быстрее построить культурную стену.

Не упустите Максимально показывал "дружбу народов", – Алан Бадоев признался, сожалеет ли о работе в России

Алан Бадоев о том, чем займется после победы

Надо построить невидимую культурную стену, которая бы рассказывала, насколько мы другие. Нам нужно поднять весь наш культурный фонд и максимально создавать правильные киномифы, визуальные мифы, чтобы никто и никогда не смог сказать: "Вы такие же, как мы",

– считает режиссер.

Более того, после победы Алан Бадоев планирует взяться не только за нашу глубокую культуру, но и за контент для детей. Он хочет вернуть им веру в чудеса.

"Хочу вернуть им сказку, вернуть мечту о том, что их детство неприкосновенно. Для меня важно вернуть веру, такую, которая была у меня в детстве, что я погибнуть никогда не могу. Потому что сейчас наши дети видят, как это", – заявил клипмейкер.

Я не думаю о шоу-бизе сейчас совсем, потому что очень многое изменилось. Такими, как раньше, мы не будем, но мы будем более содержательными. Есть о чем рассказывать, теперь у каждого украинца есть миссия,

– убежден Алан Бадоев.