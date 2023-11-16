Очень по-мужски, – Бадоев неожиданно высказался о скандалах с участием Потапа
Источник:Богдан Беспалов
Украинский режиссер Алан Бадоев откровенно рассказал, что думает о громких скандалах вокруг рэпера Потапа и как к этому относится.
Режиссер отметил, что не боится скандалов и даже часто руководит ими. Поэтому, по словам Алана, его таким не испугаешь.
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Алан Бадоев высказался о скандалах вокруг Потапа
На вопрос, решился ли бы на сотрудничество с Потапом после скандалов с его участием, ответил утвердительно.
Если это человек, которого я поддерживаю, то, скорее всего, я пойду на риски, но, конечно, помогу в том, чтобы выйти из кризиса. А чтобы это удалось, нужно почувствовать, что ты поступаешь неправильно и почему такое положение. И здесь дело не в деньгах,
– отметил Бадоев.
Алан вспомнил ситуацию, которая произошла в начале полномасштабного вторжения. Тогда певец Макс Барских назвал страну-агрессорку "дырявой" и осудил наступление России в Украину. На это заявление отозвался репер-путинист Тимати, одобряющий войну, которую начала его страна. Он сказал, что Барских – "питуш*ра". В этот момент Потап вступился за Барских, поэтому Бадоев, если нужно, может помочь ему.
Когда был наезд Тимати на Макса, кто первым сказал слово? Потап. И он это сделал искренне. Очень по-мужски. Поэтому если бы Потап ко мне обратился, я бы с ним встретился, мы бы поговорили об этом. Может, я бы ему сказал, что что-то там не то, если бы он спросил меня. То есть он когда-то заступился за нас, и я всегда протяну ему руку в ответ,
– отметил клипмейкер.
Интервью Алана Бадоева: смотрите видео онлайн
Скандалы с участием Потапа
- В октябре рэпер публиковал неоднозначный кавер на песню Doja Cat "Paint The Town Red". В песне он вспомнил, как его хейтили из-за заявления об "испанской ТРО" и скандальном треке "Волонтер". Он сказал, что это дало ему известность. Однако, впоследствии рэпер извинился за этот ролик.
- В марте певица GIP C заявляла, что Потап намекал ей на интим. По словам девушки, рэпер предлагал ей непристойные вещи для успешной музыкальной карьеры. Некоторые пользователи писали, что артистка хайпует накануне релиза своего трека.
- В феврале рэпер нарвался на хейт из-за песни "Волонтер". Пользователи раскритиковали ее из-за странного текста. По мнению людей, трек обесценил работу волонтеров. Они советовали Потапу удалить эту песню.
- В сентябре 2022 года Потап рассказывал, что стремился пойти на войну. По словам артиста, отец вроде бы "заочно" записал его в терроборону. Хотя потом, как отметил Потап, у него появилось много работы за границей, поэтому он должен был там остаться.