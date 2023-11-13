"Ждем хит": автор трека "Скоро вже буде Пасха" покорил забавным роликом о Рождестве
5-летний блоггер Матвей Брус записал новое видео о Рождестве. Пользователи прогнозируют, что этот ролик может завируситься так же, как известное видео о "Пасхе".
Около полугода назад сеть разрывало видео Матвея Брюса и трек Мюсли UA с его словами "Скоро вже буде Пасха". На днях мальчик появился в новом ролике, который уже вирусится в социальных сетях.
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Матвей Брус в новом забавном ролике
5-летний мальчик объявил, что уже скоро наступит Рождество, поэтому пора готовиться к праздникам и утепляться. Также Матвей похвастался, какое событие произошло в его жизни.
Скоро будет Рождество, друзья, так что утепляйтесь. У меня такое событие случилось, друзья. На этой неделе выпал зуб!
– поделился маленький блогер.
Матвей Брус напоминает о Рождестве: видео
Видео с Матвеем уже просмотрели более 11 миллионов пользователей, а на ролике более миллиона предпочтений. Пользователи комментируют новый контент блогера и прогнозируют новый вирусный рождественский хит.
- "Говорит "скоро уже будет Рождество", а у меня в голове крутится песня "скоро вже буде Пасха"";
- "О, новая песня будет";
- "Ждем трек";
- "Скоро будет рождественский хит";
- "Новый шедевр";
- "Ждем новую песню".
Кто такой Матвей Брус
Семья 5-летнего Матвея – украинские фермеры из Черкасской области. Его родители занимаются переработкой и продажей мяса, некоторые процессы снимают на камеру и показывают в соцсетях.
Перед Пасхой в соцсетях фермеров показался Матвей и прорекламировал мясные изделия родителей. Видео залетело в рекомендации и получило безумную популярность. Группа Мюсли UA положила его слова на музыку, и этот трек стал настоящим хитом в тиктоке и не только.
МЮСЛИ UA ft. Матвей Брус – "Скоро буде Пасха": смотрите видео онлайн