"Ждем хит": автор трека "Скоро вже буде Пасха" покорил забавным роликом о Рождестве

5-летний блоггер Матвей Брус записал новое видео о Рождестве. Пользователи прогнозируют, что этот ролик может завируситься так же, как известное видео о "Пасхе".

Около полугода назад сеть разрывало видео Матвея Брюса и трек Мюсли UA с его словами "Скоро вже буде Пасха". На днях мальчик появился в новом ролике, который уже вирусится в социальных сетях.

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Матвей Брус в новом забавном ролике

5-летний мальчик объявил, что уже скоро наступит Рождество, поэтому пора готовиться к праздникам и утепляться. Также Матвей похвастался, какое событие произошло в его жизни.

Скоро будет Рождество, друзья, так что утепляйтесь. У меня такое событие случилось, друзья. На этой неделе выпал зуб!

– поделился маленький блогер.

Матвей Брус напоминает о Рождестве: видео

Видео с Матвеем уже просмотрели более 11 миллионов пользователей, а на ролике более миллиона предпочтений. Пользователи комментируют новый контент блогера и прогнозируют новый вирусный рождественский хит.

"Говорит "скоро уже будет Рождество", а у меня в голове крутится песня "скоро вже буде Пасха"";

"О, новая песня будет";

"Ждем трек";

"Скоро будет рождественский хит";

"Новый шедевр";

"Ждем новую песню".

Кто такой Матвей Брус

Семья 5-летнего Матвея – украинские фермеры из Черкасской области. Его родители занимаются переработкой и продажей мяса, некоторые процессы снимают на камеру и показывают в соцсетях.

Перед Пасхой в соцсетях фермеров показался Матвей и прорекламировал мясные изделия родителей. Видео залетело в рекомендации и получило безумную популярность. Группа Мюсли UA положила его слова на музыку, и этот трек стал настоящим хитом в тиктоке и не только.

МЮСЛИ UA ft. Матвей Брус – "Скоро буде Пасха": смотрите видео онлайн